In pensione la gloriosa portaerei Garibaldi orgoglio d’Italia Venduta agli indonesiani per 450 milioni

Duecentottantotto missioni, in tutto il mondo. Di pace, non di guerra, facendosi onori con i suoi marinai e i suoi avieri a bordo. Ma per la storica portaerei Giuseppe Garibaldi della Marina Militare italiana è arrivato il momento della pensione, una “dismissione” per fare spazio a unità più moderne, ma anche per finanziare la difesa italiana grazie alla vendita all’Indonesia per 450 milioni di dollari, concludendo quattro decenni di servizio per la flotta nazionale. Anni di gloria per la portaerei Garibaldi. La portaerei Garibaldi, costruita nei cantieri Fincantieri di Monfalcone, entrò in servizio il 30 settembre 1985 come incrociatore portaeromobili per aggirare una legge del 1923 che vietava portaerei alla Marina italiana: solo l’Aeronautica, fino alla riforma del 1989, poteva possedere mezzi aerei militari ad ala fissa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

