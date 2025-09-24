In occasione della Milan Fashion Week apre la mostra Giorgio Armani Milano per amore centocinquanta abiti d' archivio tracciano l' evoluzione del brand
I n occasione della Milano Fashion Week, la Pinacoteca di Brera apre per la prima volta le sue sale alla moda, ospitando una mostra che celebra la creatività di Armani. Nell’esposizione “Giorgio Armani. Milano per amore” centocinquanta abiti d’archivio tracciano l’evoluzione del brand, intrecciandosi con i capolavori del museo in un percorso di contrasti artistici. Leggi anche › Eredi, successione e direzione creativa: il futuro della maison Armani Da oggi, 24 settembre 2025, all’11 gennaio 2026, il pubblico potra’ ammirare una selezione di abiti appartenenti a molteplici collezioni, tra cui alcuni pezzi entrati nella memoria collettiva: l’abito scelto da Sharon Stone agli Oscar del 1996, il blu indossato da Juliette Binoche a Cannes nel 2016 e il celebre rosso reinterpretato da Katie Holmes al Met Gala 2008. 🔗 Leggi su Iodonna.it
