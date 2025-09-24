In migliaia di nuovo in piazza per la Global Sumud Flotilla | Blocchiamo tutto | VIDEO
La piazza di Bologna torna a riempirsi di bandiere della Palestina e di manifestanti nel nuovo presidio a supporto della Global Sumud Flotilla. Nella serata migliaia di persone si sono radunate sotto la fontana del Nettuno in reazione agli attacchi subiti la scorsa notte al largo di Creta dalle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In migliaia di nuovo in piazza per la Global Sumud Flotilla: Blocchiamo tutto | VIDEO; Migliaia di nuovo in piazza per Gaza: “Siamo tutti Global Flotilla”; Fermati durante la manifestazione pro Gaza: tre convalide d’arresto. Ancora migliaia in piazza per la Flotilla.
Nuovo sciopero generale per Gaza, Usb minaccia di "bloccare tutto": l'accusa di Salvini al sindacato - Usb annuncia un nuovo sciopero per Gaza dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla. Lo riporta virgilio.it
Migliaia di nuovo in piazza per Gaza: "Siamo tutti Global Flotilla"