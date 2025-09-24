In migliaia allo sciopero nazionale per la pace a Gaza Potere al Popolo | Le istituzioni interrompano ogni legame con Israele
Migliaia di persone hanno preso parte anche a Rimini, nella mattinata di lunedì (22 settembre), alla manifestazione pro Palestina promossa dal sindacato Usb Lavoro, nella giornata di sciopero nazionale, che ha coinvolto circa 80 piazza in Italia. “Il genocidio in Palestina non è un ‘conflitto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In migliaia allo sciopero nazionale per la pace a Gaza, Potere al Popolo: Le istituzioni interrompano ogni legame con Israele; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Sciopero nazionale, la Usb: 'Blocchiamo tutto'. In migliaia al corteo di Rimini per la pace a Gaza.
Sciopero nazionale per la Palestina: gli studenti del “Cicerone” di Sala Consilina in prima linea per la pace” - Gli alunni dell’istituto salese si sono distinti tra le realtà scolastiche più attive, organizzando un’assemblea straordinaria, letture pubbliche, momenti di riflessione e una marcia simbolica attrave ... Segnala infocilento.it
“No al massacro di Gaza”: un migliaio in piazza a Siracusa - Un migliaio di persone, secondo i dati forniti dalle forze dell’ordine, partecipano questa mattina al corteo indetto nell’ambito dello sciopero nazionale indetto da USD e Cobas. siracusaoggi.it scrive