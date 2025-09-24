In Italia ci sono oltre 16 mila minori stranieri non accompagnati
AGI - In Italia sono 16.875 i minori stranieri non accompagnati. Lo rende noto Fondazione Ismu Ets, riferendo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di questi, quasi un quarto è accolto in Sicilia, mentre il 14% si trova in Lombardia. L'88% dei minori è di sesso maschile e la fascia d'età più rappresentata è quella dei 17 anni (oltre 9.000 giovani, pari al 54% del totale). Provenienze e nuovi ingressi. Quanto alle provenienze, oltre un quarto dei minori stranieri non accompagnati ha nazionalità egiziana (4.328 minori), il 19% è ucraino (più di 3.100), e il 9% proviene dal Gambia. 🔗 Leggi su Agi.it
In Italia ci sono oltre 16 mila minori stranieri non accompagnati
