In fuga con mille euro di abiti e accessori | borsa schermata contro le placche anti-taccheggio

Mille euro di abiti e accessori rubati, tutto riposto all'interno di borse schermate con l'alluminio, utilizzate per rendere inerti le placche anti-taccheggio applicate contro i furti di merce. Spinte e strattoni contro il direttore del centro commerciale di Mestre, che voleva fermare l'uomo e la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Milano, turista rapinata di un Richard Mille da 300mila euro: arrestati due sedicenni dopo la fuga, avevano tentato lo stesso colpo cinque giorni prima - La sera del 18 agosto erano stati denunciati per rapina e accompagnati a Casa Jannacci, in viale Ortles. Si legge su milano.corriere.it

Rapina da 80mila euro, perdono le banconote nella fuga: quattro arresti - Bologna, 29 luglio 2025 – Hanno atteso che l'uomo arrivasse per ritirare i soldi e poi sono entrati in azione aggredendolo, fuggendo con il denaro, oltre 80mila euro. Secondo ilrestodelcarlino.it