In Cina un film horror con coppia gay censurato | diventa etero con l’AI
In Together, la scena di un matrimonio omosessuale è stata trasformata digitalmente in un’unione eterosessuale. Un caso che mette in luce le nuove inquietanti frontiere della censura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: cina - film
Cina: film sul Massacro di Nanchino incassa oltre 1 mld di yuan, guida botteghino estivo
Cina, botteghino estivo da record grazie al film Dead To Righs
Cina: box office estivo supera 8 mld yuan, film su Massacro Nanchino supera 2 mld
Cina, film spaziale girato in 8K "Shenzhou-13" debutta al cinema Il primo film spaziale cinese realizzato in risoluzione 8K, "Shenzhou-13", ha debuttato nelle sale cinematografiche di tutta la Cina il 5 settembre. Il film, prodotto principalmente dal China Media G - facebook.com Vai su Facebook
