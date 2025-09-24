In Campania tre nuovi corsi ITS gratuiti per diplomati
Ad Ottobre oltre 1800 ore di formazione, di cui 720 di stage in azienda. Il primo, a Baronissi, su “AI & Business Management” Sonia China: “L’87% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dalla fine del percorso” C’è tempo fino a sabato, 27 settembre, per iscriversi al Corso “AI & Business Management” organizzato dalla Fondazione ITS NewtechSI Academy, e che si terrà a partire dal mese di ottobre a Baronissi, nella sede di Skills (via Cappella n.25). “Il corso in AI & Business management con profilo tecnico in uscita Tecnico Superiore per il Business Management e la Digital Strategy Aziendale – ha spiegato la responsabile del Corso, Sonia China – è un’opportunità concreta per i ragazzi e le ragazze in possesso di diploma. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: campania - nuovi
Virus West Nile, nuovi casi in Campania e nel Lazio: aumentano i contagi e i ricoveri
Sanità a Napoli e in Campania, nuovi casi di West Nile: «Bonifiche al via»
West Nile, seconda vittima in Italia: è un 77enne di Latina. Nuovi casi anche in Campania
Pronti i nuovi treni della metro Piscinola-Aversa di Napoli, l'ex Metro Campania Nord-Est. Tra le caratteristiche il colore arancione, richiamato nella livrea e nelle sedute, oltre a tutti i comfort delle nuove tecnologie Le immagini: https://fanpa.ge/TSfMN - facebook.com Vai su Facebook
Skipper morto a Portisco, i nuovi test escluderebbero anche l'acido solfidrico https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/09/skipper-morto-a-portisco-i-nuovi-test-escluderebbero-anche-lacido-solfidrico-06c7a420-6400-4017-b06a-71424c7fd548.html?wt_mc= - X Vai su X
Al via in Campania tre corsi ITS gratuiti: intelligenza artificiale e nuove competenze per i diplomati; Fondazione Its NewtechSI Academy, nuovi corsi gratuiti in Campania per diplomati; Attivati i nuovi servizi digitali per la prenotazione dei corsi di formazione IRIDELab.
In Campania tre nuovi corsi ITS gratuiti per diplomati su AI e Marketing Digitale. Come inviare la richiesta - Tre corsi, tutti gratuiti, che partiranno nelle prossime settimane in Campania per permettere ai giovani di orientarsi nel mondo del lavoro, entrando già con ... Lo riporta msn.com
Intelligenza artificiale e marketing digitale, tre nuovi corsi gratuiti in Campania - Tre corsi, tutti gratuiti, che partiranno nelle prossime settimane in Campania per permettere ai giovani di orientarsi nel mondo del lavoro, ... Lo riporta msn.com