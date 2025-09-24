In Campania tre nuovi corsi ITS gratuiti per diplomati

Ad Ottobre oltre 1800 ore di formazione, di cui 720 di stage in azienda. Il primo, a Baronissi, su “AI & Business Management” Sonia China: “L’87% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dalla fine del percorso” C’è tempo fino a sabato, 27 settembre, per iscriversi al Corso “AI & Business Management” organizzato dalla Fondazione ITS NewtechSI Academy, e che si terrà a partire dal mese di ottobre a Baronissi, nella sede di Skills (via Cappella n.25). “Il corso in AI & Business management con profilo tecnico in uscita Tecnico Superiore per il Business Management e la Digital Strategy Aziendale – ha spiegato la responsabile del Corso, Sonia China – è un’opportunità concreta per i ragazzi e le ragazze in possesso di diploma. 🔗 Leggi su Zon.it

