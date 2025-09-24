In Brianza è allerta gialla | nuovi temporali in arrivo

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ondata di maltempo che ha investito la Brianza lunedì 22 settembre, la protezione civile ha diramato una nuova allerta gialla con forti temporali e rischi idrogeologici, nella giornata di oggi mercoledì 24 settembre. Danni da maltempo in Brianza, 6 comuni chiedono lo stato di calamitàLe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brianza - allerta

Esonda il Seveso a Lentate: famiglie evacuate e feriti, allerta in Brianza e Milano

Allerta gialla a Monza e in Brianza: in arrivo forti temporali (e si torna a respirare)

È allerta temporali a Monza e in Brianza: le previsioni

brianza 232 allerta giallaA Monza e Brianza &#232; allerta gialla: in arrivo ancora temporali - Mentre la Brianza pian piano si sta rialzando dal nubifragio di ieri, le previsioni annunciano ancora precipitazioni. Secondo monzatoday.it

Bergamo, scatta l’allerta meteo gialla dalla mezzanotte del 22 settembre - Durante l'allerta meteo, si invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse r ... Da bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Brianza 232 Allerta Gialla