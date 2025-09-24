In biblioteca a Gambettola tornano gli appuntamenti con le letture ' a bassa voce' per i più piccoli
Venerdì 26 settembre, alle ore 16.30, la Biblioteca Comunale di Gambettola ritorna, dopo la pausa estiva, con il consueto appuntamento mensile con il ciclo di letture “a bassa voce” nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”. L’iniziativa, voluta dall’Assessorato alla Cultura e curata da lettori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: biblioteca - gambettola
In biblioteca a Gambettola tornano gli appuntamenti con le letture 'a bassa voce' per i più piccoli
Sta per accadere di nuovo: torna a crescere a Gambettola. Un festival dedicato all’arte urbana che, attraverso opere, performance e incontri, offre una nuova chiave di lettura del territorio e della sua comunità. Dal - facebook.com Vai su Facebook
Biblioteca comunale. Tornano gli Incontri ’Ciak: si gira...’ - Si preparano a ripartire con una nuova stagione gli Incontri in Biblioteca, il ciclo di conferenze e presentazioni curato dal presidente della Biblioteca comunale degli Intronati, Raffaele Ascheri, ... Come scrive lanazione.it
Tre appuntamenti alla Biblioteca città di Arezzo per il progetto di Cantiere Artaud dedicato alla lettura nella prima infanzia - ARezzo, 3 settembre 2025 – Tre appuntamenti alla Biblioteca città di Arezzo per il progetto di Cantiere Artaud dedicato alla lettura nella prima infanzia La Biblioteca città di Arezzo ospita, sempre ... Scrive lanazione.it