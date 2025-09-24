In auto nascondevano un tesoro | nei guai due 40enni
Nei giorni scorsi la polizia ha denunciato due 40enni del salernitano, già noti alle forze dell'ordine, per truffa aggravata. In particolare, gli agenti hanno controllato, in prossimità dello svincolo di Capodichino, due persone a bordo di un’autovettura, all’interno della quale hanno rinvenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nascondevano l'eroina sia in auto che in casa ai fini di spaccio. Arrestati nella notte i due coniugi
Violenze per il match tra Cremonese e Parma, 4 ultras denunciati: cosa nascondevano nel bagagliaio dell'auto
Perquisiti dalla Polizia: in auto e in box nascondevano quintali di argento - facebook.com Vai su Facebook
