In arcidiocesi gli storici disegni firmati da Gallucci
Sono stati collocati nell’atrio del palazzo vescovile i sei disegni su cartone con tecnica a carboncino realizzati a suo tempo dall’artista pesarese Alessandro Gallucci quali bozzetti preparatori delle vetrate che decorano l’attuale abside della Cattedrale, essendo le precedenti andate distrutte durante la seconda guerra mondiale. I cartoni monocromi (cm 311x123 cm) sono stati donati all’Arcidiocesi, in occasione della festa del patrono San Terenzio, dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Essi rappresentano santi e beati legati alla città, primo fra tutti San Terenzio, patrono di Pesaro, raffigurato sia come soldato romano martire che come vescovo, versione quest’ultima scelta per le vetrate del Duomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
