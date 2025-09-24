In 400 per i diciassettenni Presidio fuori dal Beccaria | Ora liberate i compagni

di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Bandiere della Palestina sventolate oltre le sbarre. Un drappo incendiato. Urla mescolate ai cori dei manifestanti in strada. Così i detenuti del carcere minorile Beccaria dalle finestre hanno mostrato solidarietà ai partecipanti al presidio non preannunciato andato in scena ieri sera davanti al penitenziario di via Calchi Taeggi "per chiedere la liberazione di compagni e compagne" arrestati lunedì per gli scontri al termine del corteo Pro Pal con assalto alla stazione Centrale. Ad animarlo, 400 giovani tra cui esponenti dei centri sociali Lambretta e Cantiere e di collettivi studenteschi e universitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

