Imprevedibilità gol e l' aiuto di Maignan | così Nkunku può essere l' arma in più di Allegri

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per questo Milan che non dà punti di riferimento agli avversari in fase offensiva è manna dal cielo: attaccante centrale, seconda punta, esterno. Può fare tutto e il club rossonero lo considera uno dei colpi migliori dell’estate 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Imprevedibilità, gol e l'aiuto di... Maignan: così Nkunku può essere l'arma in più di Allegri

