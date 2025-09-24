Imprevedibilità gol e l' aiuto di Maignan | così Nkunku può essere l' arma in più di Allegri
Per questo Milan che non dà punti di riferimento agli avversari in fase offensiva è manna dal cielo: attaccante centrale, seconda punta, esterno. Può fare tutto e il club rossonero lo considera uno dei colpi migliori dell’estate 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: imprevedibilit - aiuto
80 anni di impegno e passione per la verità, la libertà e la giustizia. Ma prima ancora passione per la vita nella sua imprevedibilità e pienezza, e per le mille vite che hai incontrato e contribuito a trasformare. A partire da quelle di tutte e tutti noi. Tanti auguri Lui - facebook.com Vai su Facebook