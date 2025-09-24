Impresa a Salerno il Cerignola vince rimontando due gol | Emmausso e Cuppone trascinano l’Audace

Una vittoria di quelle che muovono la classifica, ma soprattutto ti fanno fare il pieno di autostima. La Salernitana degli ex Cerignola Raffaele, Tascone e Capomaggio, ancora a punteggio pieno, si ferma proprio contro l’Audace Cerignola, che espugna l’Arechi con una esaltante rimonta, anche. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Università degli Studi di Salerno, Serena Serravalle è il nuovo Presidente del Consiglio didattica di Economia, Impresa e Territorio

La Camera di Commercio di Salerno organizza la partecipazione a "L'Artigiano in Fiera 2025"! Se sei un'impresa artigianale o agroalimentare della provincia di Salerno, questa è l'opportunità giusta per te. Abbiamo a disposizione 30 postazioni (15 per l'artigia - facebook.com Vai su Facebook

Impresa a Salerno, il Cerignola vince rimontando due gol: Emmausso e Cuppone trascinano l’Audace - Grande prestazione della squadra di Maiuri che vanno sotto di due gol (il secondo, realizzato dall’ex Tascone) e nella ripresa rimontano grazie alla doppietta di Emmausso e al gol in pieno recupero di ... Riporta foggiatoday.it

Coppa Italia, il Cerignola sfiora l'impresa: vince il Verona ai rigori dopo l'1-1 - Fatali i tiri dagli 11 metri per l'Audace CERIGNOLA – Una serata di grande calcio al ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it