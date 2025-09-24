Imprenditore torinese detenuto in Venezuela | gli aggiornamenti del ministro Tajani sulle condizioni di Mario Burló

Torinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vito ha incontrato, nel carcere El Rodeo della capitale Caracas, Mario Burlò, imprenditore torinese che sarebbe detenuto in Sud America dallo scorso autunno. Lo ha annunciato ieri, 23 settembre, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

