Imprenditore fermato per la scomparsa di Cinzia Pinna | Era in fuga su un gommone | Chi è Ragnedda | le sue bottiglie da 1.500 euro

La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, e di un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. Ragnedda è sotto interrogatorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Emanuele Ragnedda, chi è l'imprenditore fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna: la fuga in gommone, si era nascosto nella villa di famiglia. Suo il vino bianco più caro d'Italia
Scomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Lo riporta fanpage.it
Cinzia Pinna scomparsa, svolta nelle indagini: imprenditore fermato dai carabinieri - La scomparsa di Cinzia Pinna, giovane donna di 33 anni originaria di Castelsardo, ha scosso profondamente la comunità sarda. Riporta notizie.it