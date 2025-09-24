Impallomeni | Allegri? Ci sta facendo vedere una squadra spettacolare!

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del momento che il Milan di Massimiliani Allegri sta passando. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Impallomeni: “Allegri? Ci sta facendo vedere una squadra spettacolare!”

In questa notizia si parla di: impallomeni - allegri

Impallomeni svela: “Allegri deve far sorridere il gruppo, creare una squadra”

Impallomeni: “Il Milan è una buona squadra, Allegri deve creare un gruppo concreto”

Milan, Impallomeni: “Leao? Con Allegri ultimo treno. Se sbaglierà …”

Impallomeni: "Complimenti ad #Allegri, è in pole scudetto. #Pioli lo bacchettò e ora ..." - X Vai su X

Impallomeni: “Milan? Allegri si autoaccusa. Non capisco come non si pensi…”; Impallomeni: “Complimenti ad Allegri, è in pole scudetto. Pioli lo bacchettò e ora …”; Impallomeni: “Milan? Allegri si è autoaccusato dopo la Cremonese quando ha detto…”.

Milan, è un Allegri cambiato? Ecco cosa dicono gli ospiti - Altro successo, in Coppa Italia stavolta, per il Milan di Massimiliano Allegri. Come scrive tuttomercatoweb.com

Milan, Allegri: «Accendiamo l'interruttore, altrimenti ci facciamo male. Leao? Spero col Napoli» - Battuti Lecce e Bologna, il Milan cerca il terzo successo sul campo dell’Udinese. Si legge su msn.com