Le polemiche sulla vicenda di Ilaria Salis, europarlamentare di AVS indagata in Ungheria e salvata per un solo voto in Commissione al Parlamento europeo, stanno agitando i rapporti interni alla maggioranza. Lega e Fratelli d’Italia hanno infatti accusato il PPE e Forza Italia di aver contribuito, con i loro voti, a mantenere l’immunità all’eurodeputata. Leggi anche: Ilaria Salis, appello a Giorgia Meloni: “Ti prego, puoi farlo.” Un’accusa che ha immediatamente provocato la reazione dura degli azzurri, che respingono ogni responsabilità e parlano di “bugie” che rischiano di minare l’unità del centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Immunità a Ilaria Salis, centrodestra in frantumi: “Falsità, così fate il gioco della sinistra”