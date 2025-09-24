Immobile all’asta Vendite ’truccate’ Scoperta la frode Condannata 64enne

Un copione che si sarebbe ripetuto in varie occasioni, sempre uguale, sempre con lo stesso esito: l’immobile all’asta veniva aggiudicato, la cauzione versata con assegni collegati al conto della vecchia proprietaria, e poi – puntualmente – la rinuncia. Così la casa di Vergiano non cambiava mai davvero padrone e rimaneva nella disponibilità della 64enne riminese che, secondo l’accusa, aveva orchestrato l’intera operazione. La vicenda, portata davanti al tribunale di Rimini (pm d’udienza Davide Ercolani, pm titolare dell’inchiesta Alessia Mussi), ruota attorno al reato di turbata libertà degli incanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Immobile all’asta. Vendite ’truccate’. Scoperta la frode. Condannata 64enne

In questa notizia si parla di: immobile - asta

Investe tutti i suoi risparmi in un immobile all’asta, ma lo Stato glielo porta via

Un fabbricato colonico con ampia corte, base d'asta 250mila euro per l'immobile comunale

Hotel Miramare, fissata l'asta che proverà a vendere lo storico immobile sfidando vincoli e oneri

Hai vinto un’asta? Ecco cosa succede dopo l’aggiudicazione Molti pensano che, una volta aggiudicato l’immobile, il percorso sia finito. In realtà, è solo l’inizio di una nuova fase: pagamenti, decreto di trasferimento, liberazione dell’immobile… ogni step va af - facebook.com Vai su Facebook

Immobile ereditato, per la vendita della quota a un altro erede si pagano tasse? - In caso vendita di un immobile la plusvalenza, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto viene tassata quando si tratta di immobili posseduti da meno di cinque anni e che non ... Segnala repubblica.it

Vendita di immobile oggetto di superbonus gia' in parte posseduto e poi acquisito per il resto tramite successione - A partire dal 1° gennaio 2024, in caso di cessione prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza sull'immobile oggetto del Superbonus al 110% sarà soggetta all'imposta sostitutiva del 26% e ... Da corriere.it