Immagimondo 2025
Il festival Immagimondo torna a Lecco e provincia dal 3 al 19 ottobre 2025 con la sua 28esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio. Organizzato dall'associazione Les Cultures con la direzione artistica di Giulia Julita, l'evento propone oltre 40. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: immagimondo - festival
Venerdì sera a Officina Badoni si è svolto l'ultimo appuntamento di "Aspettando Immagimondo". Ringraziamo la nostra ospite, l'archeologa contemporanea Francesca Anichini , per averci raccontato il suo progetto "Tracce in movimento". Ci vediamo a Immagi - facebook.com Vai su Facebook
Immagimondo 2025, a ottobre torna a Lecco il festival di viaggi e culture: oltre 40 eventi in programma; Immagimondo, tutto pronto per la 28^ edizione del Festival di viaggi, luoghi e culture; Torna Immagimondo: tutte le anticipazioni sulla 28^ edizione.
Immagimondo 2025 - La 28esima edizione della manifestazione organizzata da Les Cultures promette due settimane intense tra fotografia, cinema, libri e arte partecipata ... Scrive leccotoday.it
Immagimondo, tutto pronto per la 28^ edizione del Festival di viaggi, luoghi e culture - Dal 3 al 19 ottobre torna a Lecco e in diversi comuni della Provincia il Festival Immagimondo. Riporta lecconotizie.com