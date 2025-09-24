IMD | bilancio di metà anno in flessione pesano le incertezze globali
IMD, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 16,8 milioni, in diminuzione del 15,4% rispetto a 19,8 milioni al 30 giugno 2024. Il valore della produzione, nei primi sei mesi dell’anno si attesta a 18,3 milioni, in diminuzione rispetto a 20,8 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. “I risultati del primo semestre 2025 riflettono le tensioni macroeconomiche e geopolitiche che si stanno verificando nel mondo, in particolare in Medio Oriente e per la nostra area di business X-Ray Generators – ha commentato Aniello Aliberti, presidente e ad di I. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: bilancio - anno
Scuola ed educazione fiscale, il bilancio dell’anno 2024-2025
Il gruppo “Insieme per Terranuova” traccia un bilancio del primo anno di legislatura
Nomine, passaggio di consegne al vertice del Lions Club Certosa: il bilancio di un anno di attività
In vista della legge di bilancio, il governo ipotizza un taglio ai bonus edilizi: dal prossimo anno il massimo conseguibile su prima casa scenderà al 36% e al 30% per le altre tenute a disposizione. Salvo proroghe - facebook.com Vai su Facebook
La proposta di bilancio per prossimo anno contiene un aumento della spesa per la sanità, le pensioni e l'istruzione. La sconfitta elettorale a Buenos Aires ha reso necessario un ammorbidimento delle politiche liberiste? Su http://Startmag.it - X Vai su X