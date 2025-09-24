IMD | bilancio di metà anno in flessione pesano le incertezze globali

IMD, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 16,8 milioni, in diminuzione del 15,4% rispetto a 19,8 milioni al 30 giugno 2024. Il valore della produzione, nei primi sei mesi dell’anno si attesta a 18,3 milioni, in diminuzione rispetto a 20,8 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. “I risultati del primo semestre 2025 riflettono le tensioni macroeconomiche e geopolitiche che si stanno verificando nel mondo, in particolare in Medio Oriente e per la nostra area di business X-Ray Generators – ha commentato Aniello Aliberti, presidente e ad di I. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

