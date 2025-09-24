Ilaria Salis sull’immunità | Giustizia Ungheria è vendetta voglio processo in Italia
Ilaria Salis in conferenza stampa a Bruxelles chiede di essere processata in Italia e non in Ungheria. L’eurodeputata di Avs, incarcerata per 15 mesi a Budapest, parla all’indomani del voto della commissione Juri che ha confermato la sua immunità. “Io auspico che le autorità italiane intervengano quanto prima al fine di tutelare una propria concittadina e di garantire che i suoi diritti fondamentali siano rispettati. La mia richiesta è chiara: voglio essere processata in Italia, non in Ungheria”, ha dichiarato Salis. “Un processo con garanzie democratiche in quel Paese è impossibile”, ha aggiunto, “la giustizia in Ungheria è vendetta e propaganda”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
