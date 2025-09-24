Ilaria Salis si difende | sono fiduciosa in una conferma dell' immunità

Bruxelles, 24 set. (askanews) - "Io sono fiduciosa che, al di là di quelle che sono le posizioni politiche e le differenze politiche, nei miei colleghi comunque prevarrà il rispetto dello stato di diritto, il rispetto dei valori democratici, dei valori che sono propri dell'Europa. Sono convinta che questi saranno i valori che prevarranno anche nella della plenaria". Così l'europarlamentare Ilaria Salis, (eletta in Italia con Avs), durante una conferenza stampa del gruppo della Sinistra a Bruxelles, dopo che la commissione Affari giuridici (Juri) ha negato la revoca della sua immunità parlamentare, chiesta dal governo ungherese di Viktor Orban. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

