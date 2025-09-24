Ilaria Salis si difende e contrattacca | sono fiduciosa l’immunità sarà confermata

Bruxelles, 24 set. (askanews) – ‘Io sono fiduciosa che, al di là di quelle che sono le le posizioni politiche e le differenze politiche, nei miei colleghi comunque prevarrà il rispetto dello stato di diritto, il rispetto dei valori democratici, dei valori che sono propri dell’Europa. Sono convinta che questi saranno i valori che prevarranno anche nella della plenaria’. Lo ha affermato oggi a Bruxelles l’europarlamentare Ilaria Salis, eletta in Italia con Avs), durante una conferenza stampa del gruppo della Sinistra, dopo che ieri la commissione Affari giuridici (Juri) ha negato la revoca della sua immunità parlamentare, chiesta dal governo ungherese di Viktor Orban. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

