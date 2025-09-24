Ilaria Salis salva Vannacci durissimo | Sicuramente non in Europa

"La Commissione Giuridica questa mattina qui a Bruxelles ha votato: non è stata revocata l'immunità a Ilaria Salis. Chi sbaglia paga? Beh, sicuramente non in Europa ". Lo scrive sui social l'europarlamentare Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, riassumendo alla perfezione il sentimento di delusione e rabbia che domina nel gruppo del Carroccio dopo il voto della Commissione Juri. L'eurodeputata di Avs, sotto processo in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio in strada a Budapest di un militante di estrema destra, salvo clamorosi e improbabili ribaltoni nella votazione in plenaria prevista il 7 ottobre, può considerarsi "salva". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

