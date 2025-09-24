Ilaria Salis e la richiesta di essere processata in Italia | Stufa di ricevere accuse e diffamazioni Io perseguitata da Orbán

Dopo il voto della commissione affari giuridici che le ha confermato l’immunità, Ilaria Salis non se la sente ancora di festeggiare. «Ho tirato un sospiro di sollievo ma la mia storia non è finita, ho fiducia nei miei colleghi al Parlamento europeo », spiega in un’intervista a Repubblica. L’eurodeputata di Avs dovrà infatti incassare la conferma anche dall’assemblea plenaria dell’eurocamera. «Non faccio nomi, ma ho ricevuto solidarietà anche da colleghi di destra, che si sono mostrati sinceramente preoccupati per la mia situazione», racconta Salis. In commissione si è salvata per un solo “no” alla revoca, ed è probabile che qualche membro del Ppe abbia votato a suo favore. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Ep. 1048 – Un nome di fantasia al posto di Ilaria Salis e le altre storie di oggi - X Vai su X

Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis: In Ungheria la giustizia è vendetta e propaganda. Voglio essere processata in Italia; Ilaria Salis: «Voglio essere processata in Italia, in Ungheria sarei perseguitata»; Ilaria Salis e la richiesta di essere processata in Italia: «Stufa di ricevere accuse e diffamazioni. Io perseguitata da Orbán.

Ilaria Salis e la richiesta di essere processata in Italia: «Stufa di ricevere accuse e diffamazioni. Io perseguitata da Orbán» - Vogliono screditarmi con diffamazione e minacce» L'articolo Ilaria Salis e la richiesta di essere processata in Italia: «Stufa ... Da msn.com

Ilaria Salis: «Io, sottoposta a una persecuzione spietata e diffamata. Voglio essere processata in Italia» - Il giorno dopo l'immunità, parla Ilaria Salis: se lei venisse riconsegnata all'Ungheria verrebbe sottoposta ad una «persecuzione spietata» da parte del goveno ... msn.com scrive