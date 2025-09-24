Ilaria Salis continua a fare la vittima | Io perseguitata E rispunta pure papà Roberto

All’indomani del voto in Commissione Juri che l’ha momentaneamente messa al riparo dalla revoca dell’immunità parlamentare, Ilaria Salis è tornata a descrivere la ferma volontà del governo ungherese di processarla come «una vera e propria persecuzione» nei suoi confronti, indice della «grave situazione dello stato di diritto in Ungheria». Con la decisione di “salvarla” dal processo, almeno fino a quando a esprimersi non sarà la plenaria, i colleghi parlamentari avrebbero dunque preso atto di questo stato delle cose. E fa niente che sia servito un’anomala votazione segreta  per evitarle la revoca dell’immunità, passata per altro con un solo voto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

