Ilaria Salis attacca ancora Orban | È vergognoso da lui mi sento perseguitata
"Ho tirato un sospiro di sollievo, ma la mia storia non è ancora finita". Ilaria Salis ha vinto il primo round, ma la battaglia continua. Ieri la Commissione affari giuridici del Parlamento europeo ha espresso parere negativo sulla revoca dell'immunità, una "sensazione è stata di grande sollievo e gioia" per l'europarlamentare, con "la consapevolezza che occorre tenere ancora i piedi ben piantati a terra". Nell'intervista rilasciata a Repubblica, l'attivista di estrema sinistra ha attaccato ancora una volta l'Ungheria e il premier Viktor Orban, stigmatizzando quello che ha definito "un comportamento vergognoso e pericoloso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
