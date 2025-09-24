Ilaria Salis a giornalista con foto neonazista picchiato | Sono innocente

L’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, in conferenza stampa a Bruxelles, ha risposto alla domanda di un giornalista che si è alzato e ha mostrato la foto di un neonazista che secondo le accuse sarebbe stato picchiato da attivisti di estrema sinistra, tra cui la stessa Salis. “ Sono stufa di ricevere accuse e diffamazioni”, ha detto l’eurodeputata, “neanche la magistratura ungherese mi ha mai accusato di aver picchiato quella persona. Io ho già detto e ribadisco la mia innocenza ed è il motivo per cui io chiedo di essere processata in un Paese dove ci sia la possibilità di un processo equo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ilaria Salis a giornalista con foto neonazista picchiato: "Sono innocente"

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

