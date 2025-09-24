Il vostro gatto tocca la ciotola con la zampa? Il motivo è incredibile ed è difficile da indovinare
I gatti, creature affascinanti e spesso enigmatiche, ci stupiscono con i loro comportamenti peculiari. Tra questi, uno dei più comuni è l'abitudine di intingere la zampa nella ciotola d'acqua prima di bere. Ma perché lo fanno? Diverse teorie, basate sull'etologia felina, offrono interessanti spiegazioni. Una delle principali ragioni risiede nella sensibilità dei baffi. Questi organi tattili, fondamentali per l'orientamento del gatto, sono estremamente delicati. Immergere il muso in una ciotola profonda potrebbe causare una pressione fastidiosa sui baffi, provenienti dai bordi o dal fondo del contenitore.
I gatti soffrono di stanchezza ai baffi.
