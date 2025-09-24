Il volo più lungo del mondo | 29 ore e più di 19mila chilometri Quanto costano i biglietti

Shanghai, 24 settembre 2025 – China Eastern Airlines si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione. La compagnia aerea asiatica è pronta a lanciare una rotta che collega la città di Shanghai, in Cina, con la capitale dell’Argentina, Buenos Aires. Parliamo quindi di un volo lunghissimo, al punto che coprirà oltre 12.000 miglia (circa 19.300 km) e durerà approssimativamente 25,5 ore per l'andata e 29 ore per il ritorno. Più di un giorno intero tra cielo e oceano. I voli MU745 e MU746 attraverseranno l’Oceano Pacifico e si avvicineranno all’Antartide, offrendo ai passeggeri un’esperienza fuori dal comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

