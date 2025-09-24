Il volo più lungo del mondo | 29 ore e più di 19mila chilometri Quanto costano i biglietti
Shanghai, 24 settembre 2025 – China Eastern Airlines si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione. La compagnia aerea asiatica è pronta a lanciare una rotta che collega la città di Shanghai, in Cina, con la capitale dell’Argentina, Buenos Aires. Parliamo quindi di un volo lunghissimo, al punto che coprirà oltre 12.000 miglia (circa 19.300 km) e durerà approssimativamente 25,5 ore per l'andata e 29 ore per il ritorno. Più di un giorno intero tra cielo e oceano. I voli MU745 e MU746 attraverseranno l’Oceano Pacifico e si avvicineranno all’Antartide, offrendo ai passeggeri un’esperienza fuori dal comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: volo - lungo
Lo schianto e poi il volo: motociclista 65enne muore lungo via Valcavasia
Lo spettacolo dell’Etna di notte: il volo del drone lungo le nuove colate di lava – Video
Il lungo volo dei taxi volanti: il futuro del viaggio è già in decollo
Nel mio viaggio di ritorno dopo il lungo volo sull’Oceano ho voluto alzare la tendina oscurante che copriva il finestrino per vedere ciò che Valerio Negrini ha perfettamente descritto nel brano Il Ragazzo Del Cielo. L’oceano sotto ma davanti l’Europa nel sole. D - facebook.com Vai su Facebook
China Eastern Airlines lancia il volo più lungo del mondo: Shanghai-Buenos Aires via Auckland, 29 ore di viaggio con aereo diretto e due frequenze settimanali ? - X Vai su X
Il volo più lungo del mondo: 29 ore e più di 19mila chilometri. Quanto costano i biglietti - I voli MU745 e MU746 attraverseranno l’Oceano Pacifico e si avvicineranno all’Antartide, offrendo ai passeggeri un’esperienza fuori dal comune. Lo riporta msn.com
Parte il volo più lungo della storia: da Shanghai a Buenos Aires per 29 ore di viaggio - Buenos Aires via Auckland, 29 ore di viaggio con aereo diretto e due frequenze settimanali ... Come scrive siviaggia.it