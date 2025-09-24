Il virus che uccide i batteri progettato con l’intelligenza artificiale | ecco come funziona
Non è ancora stato sottoposto alla revisione tra pari, ma lo studio dell’Università di Stanford pubblicato la settimana scorsa sulla piattaforma bioRxiv sta già facendo discutere. Impiegando due modelli di AI, Evo 1 e Evo 2, un gruppo di ricercatori è riuscito a sviluppare un virus batteriofago, cioè capace di infettare e uccidere batteri. Si tratta del primo virus ottenuto in laboratorio con un patrimonio genetico progettato dall’intelligenza artificiale, “addestrata” su migliaia di genomi simili. «Strategie come questa potrebbero affiancare le terapie a base di fagi già esistenti e, un giorno, potenziare i farmaci mirati a qualsiasi patogeno», ha dichiarato a Nature Brian Hie, biologo computazionale, tra gli autori della ricerca. 🔗 Leggi su Open.online
