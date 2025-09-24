Il Vimm presenta il Contratto della Ricerca al Parlamento Europeo

Il Vimm - Istituto Veneto di Medicina Molecolare, centro di eccellenza internazionale nel campo della ricerca biomedica, torna a Bruxelles per una giornata importante all’insegna della promozione delle carriere scientifiche e del rispetto dei principi europei, enunciati dalla Carta Europea dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Vimm presenta il Contratto della Ricerca al Parlamento Europeo; Stop ai contratti precari: lo storico accordo tra Vimm e Fir Cisl; Padova, il VIMM firma lo stop alla precarietà.

Padova. La voce di Madame per aiutare il Vimm: raccolti migliaia di euro per la ricerca - Inaugurata ieri sera la prima edizione di Do It For, progetto di responsabilità sociale di Pegoraro srl, storica agenzia Zurich del territorio che mira alla raccolta di fondi a sostegno di ... ilgazzettino.it scrive

Banca Ifis al fianco del VIMM per la ricerca scientifica - Banca Ifis ha sostenuto l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) nell’acquisto di un Microscopio Lightsheet per lo Studio delle Patologie Neuromuscolari e Metaboliche. Come scrive ilgiornale.it

