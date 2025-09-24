Il video di un irriconoscibile Lago di Como
Un nostro lettore ha ripreso dall’alto il primo bacino del lago di Como, affacciandosi da un palazzo di Lungo Lario Trieste. Nel video si distingue una larga scia di detriti e fango che galleggia sull’acqua. Le immagini documentano l’estensione del materiale trascinato verso la diga foranea e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: irriconoscibile - lago
