Il video dell’azzurro Polonara il giorno del trapianto di midollo | Ciao a tutti sono pronto Ci vediamo in campo
La partita più difficile della sua carriera. Non si gioca in un palazzetto, ma al Sant’Orsola. Achille Polonara (nella foto Schicchi) oggi sarà sottoposto al trapianto di midollo. Operazione resa necessaria perché ad Achille, durante le semifinali scudetto contro Milano, è stata diagnostica una leucemia mieloide. Il giocatore, con il conforto della moglie Erika, si è sottoposto ad alcuni cicli di chemio, alcuni dei quali anche a Valencia. Oggi il trapianto: midollo arrivato dagli States e compatibile al 90 per cento. Achi, che in questo periodo è stato letteralmente travolto dall’affetto di compagni e avversari, ha diffuso un video in vista dell’operazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pozzecco convoca DiVincenzo e Gallinari per il raduno azzurro. Tra le riserve anche Polonara
Achille Polonara e la leucemia, il suo piano «per tornare felice» e in campo. Il contratto già pronto, la chemio e il trapianto: come sta l’azzurro
Il ct azzurro commosso, dedica un pensiero ad Achille Polonara e Stefano Tonut, a casa per motivi di salute - facebook.com Vai su Facebook
I tifosi greci, dopo aver vinto la partita d'esordio agli europei di Basket contro l'Italia in una partita non bella e piuttosto nervosa, cantano un coro per Achille Polonara, azzurro che non partecipa agli europei perché sta combattendo contro la leucemia. Grazie - X Vai su X
