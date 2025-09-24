Il video dell’azzurro Polonara il giorno del trapianto di midollo | Ciao a tutti sono pronto Ci vediamo in campo

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita più difficile della sua carriera. Non si gioca in un palazzetto, ma al Sant’Orsola. Achille Polonara (nella foto Schicchi) oggi sarà sottoposto al trapianto di midollo. Operazione resa necessaria perché ad Achille, durante le semifinali scudetto contro Milano, è stata diagnostica una leucemia mieloide. Il giocatore, con il conforto della moglie Erika, si è sottoposto ad alcuni cicli di chemio, alcuni dei quali anche a Valencia. Oggi il trapianto: midollo arrivato dagli States e compatibile al 90 per cento. Achi, che in questo periodo è stato letteralmente travolto dall’affetto di compagni e avversari, ha diffuso un video in vista dell’operazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

