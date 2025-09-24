Il Trio Contro Tempo in scena in Valdichiana
Arezzo, 24 settembre 2025 – Fine settimana in musica per “Valdichiana 2025”. Sabato 27 settembre, alle ore 18:00, presso la Sala Ss. Annunziata di Cetona, la Fondazione Balestrieri presenta questo bell’appuntamento con la lirica di inizio autunno con un Rondò lirico dal programma coinvolgente, proposto dal Trio aretino “Contro Tempo” formato dal Soprano Gaia Matteini, dalla violoncellista Elisa Pieschi e dalla pianista Leonora Baldelli. Le musiche saranno quelle di Puccini, Mascagni, Bizet, Piazzolla e di molti altri grandi compositori.l’Ingresso è libero. Il Trio vanta già di numerose e prestigiose performances, come quella a Casa Menotti a Spoleto al Teatro Vasariano di Arezzo, a Casa Verdi a Milano fino all’Istituto Italiano di cultura a Madrid e al concerto nella Sala Maria Cristina a Malaga. 🔗 Leggi su Lanazione.it
