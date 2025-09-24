Svelato il nuovo libro di Uli Weber, fotografo internazionale che firma con questo volume un intenso omaggio al Sud Italia. Ad accompagnare le immagini, i testi di Dame Helen Mirren, attrice Premio Oscar e impegnata con l’associazione Save the Olives, che combatte la devastazione degli ulivi secolari causata dalla Xylella, e di Denis Curti, storico e critico della fotografia, che offre le chiavi di lettura di un’opera sospesa fra poesia e testimonianza. "Questo libro vuole essere il mio omaggio all’Italia, Paese che amo e in cui vivo per buona parte dell’anno", spiega Weber. E l’attrice Mirren offre il suo tributo agli ulivi e all’Italia: "Le loro intricate forme scultoree, opera della terra, del vento, del sole, della pioggia e delle mani dell’uomo che si è preso cura di loro nel corso dei secoli, fanno di ciascuno di essi un individuo, una testimonianza del legame tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tributo all’Italia di Uli Weber e Helen Mirren