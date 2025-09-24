il tram a porta san felice traffico e disagi sui viali e la rabbia dei residenti

Traffico e disagi durante la giornata di ieri per l’inizio dell’ultima porzione di lavori del tram in porta San Felice. Nel cantiere della futura linea rossa le modifiche avranno un grosso effetto sulla circolazione di uno dei nodi più delicati del traffico bolognese, ovvero l’incrocio tra i viali Silvani e Vicini. Cambiamenti che non saranno reversibili. La principale novità di questa rivoluzione della viabilità sarà nella parte esterna dei viali, sul lato di via Saffi, dove la circolazione verrà regolata in entrambi i sensi di marcia. Tuttavia, non saranno vietate le possibilità di svolta nelle vie Saffi e San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

