Il tram a Porta San Felice Traffico e disagi sui viali E la rabbia dei residenti
Traffico e disagi durante la giornata di ieri per l’inizio dell’ultima porzione di lavori del tram in porta San Felice. Nel cantiere della futura linea rossa le modifiche avranno un grosso effetto sulla circolazione di uno dei nodi più delicati del traffico bolognese, ovvero l’incrocio tra i viali Silvani e Vicini. Cambiamenti che non saranno reversibili. La principale novità di questa rivoluzione della viabilità sarà nella parte esterna dei viali, sul lato di via Saffi, dove la circolazione verrà regolata in entrambi i sensi di marcia. Tuttavia, non saranno vietate le possibilità di svolta nelle vie Saffi e San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tram - porta
Tram, il cantiere a Porta San Felice entra nell’ultima fase: come cambia la viabilità
Cantiere del tram, ultima fase in porta San Felice: la mappa della nuova circolazione (che sarà definitiva)
Da oggi scatta la terza fase dei lavori per la linea rossa del tram. A Porta San Felice cambia la circolazione: modifiche permanenti, anche dopo la fine dei cantieri - facebook.com Vai su Facebook
#roma #atac linee tram 5-14L servizio ripristinato. Linea 3 e 19 servizio sospeso tra Porta Maggiore e Galeno. - X Vai su X
Rivoluzione del traffico a Porta San Felice: ecco come cambia per i cantieri del tram; Il tram a Porta San Felice. Traffico e disagi sui viali. E la rabbia dei residenti; Linea rossa del tram: ultimo step per i cantieri a Porta San Felice. Ecco cosa cambia.
Traffico a Bologna, da oggi la rivoluzione a porta San Felice: come cambia la viabilità (per sempre) - Si sposta il cantiere del tram e ‘invade’ la parte interna del viale: il traffico scorrerà soltanto nella parte verso via Saffi. msn.com scrive
Bologna, a porta San Felice la nuova viabilità: come cambia in modo definitivo la circolazione sui viali - Con quest’ultima fase dei cantieri del tram la viabilità si prepara ad assumere nei prossimi giorni l’assetto definitivo. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it