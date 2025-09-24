Il tram a Porta San Felice Traffico e disagi sui viali E la rabbia dei residenti

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico e disagi durante la giornata di ieri per l’inizio dell’ultima porzione di lavori del tram in porta San Felice. Nel cantiere della futura linea rossa le modifiche avranno un grosso effetto sulla circolazione di uno dei nodi più delicati del traffico bolognese, ovvero l’incrocio tra i viali Silvani e Vicini. Cambiamenti che non saranno reversibili. La principale novità di questa rivoluzione della viabilità sarà nella parte esterna dei viali, sul lato di via Saffi, dove la circolazione verrà regolata in entrambi i sensi di marcia. Tuttavia, non saranno vietate le possibilità di svolta nelle vie Saffi e San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il tram a porta san felice traffico e disagi sui viali e la rabbia dei residenti

© Ilrestodelcarlino.it - Il tram a Porta San Felice. Traffico e disagi sui viali. E la rabbia dei residenti

In questa notizia si parla di: tram - porta

Tram, il cantiere a Porta San Felice entra nell’ultima fase: come cambia la viabilità

Cantiere del tram, ultima fase in porta San Felice: la mappa della nuova circolazione (che sarà definitiva)

Rivoluzione del traffico a Porta San Felice: ecco come cambia per i cantieri del tram; Il tram a Porta San Felice. Traffico e disagi sui viali. E la rabbia dei residenti; Linea rossa del tram: ultimo step per i cantieri a Porta San Felice. Ecco cosa cambia.

tram porta san feliceTraffico a Bologna, da oggi la rivoluzione a porta San Felice: come cambia la viabilità (per sempre) - Si sposta il cantiere del tram e ‘invade’ la parte interna del viale: il traffico scorrerà soltanto nella parte verso via Saffi. msn.com scrive

tram porta san feliceBologna, a porta San Felice la nuova viabilità: come cambia in modo definitivo la circolazione sui viali - Con quest’ultima fase dei cantieri del tram la viabilità si prepara ad assumere nei prossimi giorni l’assetto definitivo. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Tram Porta San Felice