Il tifone Ragasa ha causato almeno 18 morti e oltre cento dispersi dopo Taiwan e Filippine ora Hong Kong

Il super tifone Ragasa ha provocato enormi onde che si sono infrante sulle zone costiere di Hong Kong, dopo aver già colpito le Filippine lunedì e Taiwan martedì. Finora ha causato la morte di almeno 18 persone, di cui 14 a Taiwan nelle ultime ore e 4 in precedenza nelle Filippine. Ci sono più di cento dispersi e migliaia di sfollati. La città ha abbassato il livello di allerta tifone al n. 8, rispetto al massimo livello 10 emesso questa mattina, mentre il tifone Ragasa sfiora la sua costa meridionale nel suo percorso verso la provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. A Hong Kong, una regione amministrativa speciale della Cina, il tifone ha allagato alcune strade e quartieri residenziali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il tifone Ragasa ha causato almeno 18 morti e oltre cento dispersi, dopo Taiwan e Filippine, ora Hong Kong

