Il tifone Ragasa continua a causare danni in Asia | 24 morti e 124 dispersi nelle Filippine E ora punta sulla Cina

Taipei (Taiwan), 24 settembre 2025 – Il tifone Ragasa, caratterizzato come uragano di tipo 5 nella scala Saffir-Simpson e riconosciuto come il ciclone tropicale più potente dell'intero 2025, sta devastando alcune zone dell'Asia sudorientale. Il cedimento di una diga a Taiwan causato dall'intenso fenomeno atmosferico ha provocato la morte di almeno 14 persone. La zona dell'isola maggiormente colpita dalle piogge torrenziali di questi giorni è quella di Hualien, nell'est del Paese, dove numerosi abitazioni sono state invase dall'acqua, mentre le autorità locali hanno confermato il ferimento di altre 18 persone e il proseguimento delle ricerche per 124 dispersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il tifone Ragasa continua a causare danni in Asia: 24 morti e 124 dispersi nelle Filippine. E ora punta sulla Cina

