Il tifone Ragasa colpisce Hong Kong con venti fino a 200 km h | 14 morti a Taiwan quasi due milioni di evacuati in Cina

Il quartier generale cinese per il controllo di inondazioni e siccità ha rialzato la sua allerta a livello III per le province di Guangdong e Hainan a causa del super tifone Ragasa, il 18mo dell’anno e il più potente a livello mondiale per il 2025. Anche la vicina Hong Kong ha portato la risposta a Ragasa al punto massimo di T10, a causa dei venti violenti e delle piogge torrenziali. Si tratta di un’area densamente abitata, con una popolazione di circa 150 milioni di persone. Il ministero per la Gestione delle Emergenze di Pechino, riferendo che il tifone è prossimo alla costa del Guangdong tra Zhuhai e Zhanjiang, ha dichiarato che la Commissione nazionale per la prevenzione dei disastri ha inviato i suoi uomini: 143 squadre di soccorso, con oltre 7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il tifone Ragasa colpisce Hong Kong con venti fino a 200 km/h: 14 morti a Taiwan, quasi due milioni di evacuati in Cina

In questa notizia si parla di: tifone - ragasa

Filippine, migliaia di evacuati per il passaggio del super tifone Ragasa

Super tifone Ragasa. La furia del ciclone fa paura

Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa

Un video condiviso sui social mostra il momento dell'impatto del super tifone Ragasa a Hong Kong: l'onda di tempesta ha sfondato le porte di vetro del Fullerton Ocean Park Hotel, allagando la hall. L'acqua ha travolto gli arredi e invaso i corridoi, mentre gli os - facebook.com Vai su Facebook

Le immagini del tifone #Ragasa che ha colpito la Cina e Taiwan - X Vai su X

Il Tifone Ragasa punta sulla Cina dopo aver causato 14 morti a Taiwan e aver flagellato Hong Kong; La furia del tifone Ragasa colpisce l'Asia Orientale; Tifone Ragasa, la furia dell’acqua travolge la hall di un hotel a Hong Kong.

La furia del tifone Ragasa colpisce l'Asia Orientale - Questo è il primo bilancio del supertifone Ragasa, che sta devastando Taiwan, Hong Kong, le Filippine e decine di città nel sud dell ... Scrive msn.com

Cina e Taiwan devastate dal super tifone Ragasa: 14 morti e oltre 100 dispersi solo a Taipei - Nella città di Hualiern circa 270 persone sono rimaste bloccate dall'acqua che ha raggiunto il secondo piano in alcune zone ... Segnala affaritaliani.it