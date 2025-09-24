Il Teatro Felix Guattari ospita la 32esima edizione di Crisalide Forlì Festival | sul palco il grande teatro contemporaneo
Dal 4 ottobre all’8 novembre al Teatro Felix Guattari di Forlì va in scena la parte autunnale della trentaduesima edizione di Crisalide Forlì Festival, il festival di teatro, danza, musica, filosofia, organizzato dalla compagnia forlivese Masque teatro, con la direzione artistica di Lorenzo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - felix
'Fulmini nella notte', al Teatro Félix Guattari dimostrazione in presa diretta delle Tesla Coil
'Fulmini nella notte', al Teatro Félix Guattari dimostrazione in presa diretta delle Tesla Coil
"Sagra Musicale Malatestiana", sir John Eliot Gardiner rende omaggio a Felix Mendelssohn al Teatro Galli
lunedì 22 settembre 2025 ore 19 COLPI DI SCENA Teatro Felix Guattari via orto del fuoco 3 - Forlì E di tutti i volti dimenticati Masque teatro Al fantasma dell’origine. Se tutto potesse avere un nuovo inizio, nell’attesa, intorpidite le membra, la mente altrove, il ri - facebook.com Vai su Facebook
Il Teatro Felix Guattari ospita la 32esima edizione di Crisalide Forlì Festival: sul palco il grande teatro contemporaneo; Residenze Artistiche al Teatro Félix Guattari: Masque teatro ospita Eva Luna Betelli fino al 18 giugno; Colpi di scena. Un focus sul teatro contemporaneo a Forlì.
The Playhouse, la danza in scena al Felix Guattari - Il gruppo lavorerà al progetto 'The Playhouse', una rinnovata visione del rapporto tra teatro e ... Scrive ilrestodelcarlino.it
’Opera Bianco’ in scena al Guattari - Il teatro Felix Guattari di Forlì ospita la compagnia Opera Bianco per quindici giorni, lavorando a Trickster: studio del progetto The Playground. Secondo ilrestodelcarlino.it