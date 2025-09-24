Il tatuaggio le parole al papà e la villa vicino all’auto dove è stato ritrovato il cadavere di Celeste Rivas | si stringe il cerchio delle indagini su D4Vd

Per la morte della 15enne Celeste Rivas si stringe il cerchio attorno al cantante D4Vd. La giovane era stata dichiarata scomparsa da Lake Elsinore, in California, nell’aprile del 2024. Mentre il suo cadavere in stato di decomposizione è stato ritrovato nel settembre 2025 a Hollywood all’interno del bagagliaio di una Tesla appartenente al 20enne D4vd. Ci è voluta una settimana per identificare effettivamente i resti della povera ragazzina. Il medico legale della contea ha dichiarato che l’adolescente sarebbe deceduta all’interno del veicolo molto tempo prima rispetto a quando è stata trovata. Ovvio che il principale sospettato risulti proprio il proprietario della Tesla, quel D4vd che, a quanto sta risultando alle forze di polizia, conosceva la Rivas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il tatuaggio, le parole al papà e la villa vicino all’auto dove è stato ritrovato il cadavere di Celeste Rivas: si stringe il cerchio delle indagini su D4Vd

