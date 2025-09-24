Il talento naturale di Patrick Baruzzo Sul podio nel tiro con la carabina | Ha iniziato per caso da dieci mesi
"Il suo nome è Baruzzo, Patrick Baruzzo". La citazione Bondiana calza a pennello per il dodicenne arcolano Patrick Baruzzo che, come scopo nella vita, ha centrare gli obiettivi. Intanto quelli al bersaglio e, a quanto pare, in questo è un campione. Secondo classificato ai campionati nazionali di tiro a segno a Roma, il giovanissimo atleta sta dando notevoli soddisfazioni. E pensare che ha iniziato per gioco. Mentre tutti correvano dietro al pallone da calcio, altri sceglievano sport da contatto, Patrick, a casa di un amico, ha iniziato a tirare al bersaglio, così, in un giorno qualunque. Il primo centro, poi uno dopo l’altro, tanto che genitori e nonni sono rimasti sbalorditi: non aveva mai praticato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
