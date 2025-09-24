Il super-tifone Ragasa devasta l’Asia

Filippine, migliaia di evacuati per il passaggio del super tifone Ragasa

Super tifone Ragasa. La furia del ciclone fa paura

Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa

Il super tifone Ragasa devasta le Filippine. 3 morti; Cronaca meteo. Super tifone Ragasa: il ciclone più potente del 2025 devasta Filippine e Taiwan - Video; Il Super Tifone Ragasa devasta il nord delle Filippine e scatena allerte in tutta la regione.

super tifone ragasa devastaRagasa fa paura. Cina e Hong Kong pronti all'impatto del super tifone: trasporti e affari in tilt - Voli sospesi, imprese chiuse, una rete logistica paralizzata: il costo economico potrebbe essere altissimo ... Scrive huffingtonpost.it

super tifone ragasa devastaIl tifone Ragasa su Taiwan, 14 morti e almeno 124 dispersi: persone intrappolate e ponti spazzati via - Il super tifone Ragasa ha causato finora 14 morti e 18 feriti nel suo passaggio su Taiwan, con il numero dei dispersi aggiornato a quota 124. Come scrive ilgazzettino.it

