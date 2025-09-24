Il super-tifone Ragasa devasta l’Asia

Ragasa devasta Asia: morti, dispersi, evacuazioni massive in Taiwan, Filippine, Hong Kong e Cina meridionale.

Filippine, migliaia di evacuati per il passaggio del super tifone Ragasa

Super tifone Ragasa. La furia del ciclone fa paura

Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa

A Taiwan 14 morti, 18 feriti e 124 dispersi a causa del super tifone Ragasa

Meteo: Taiwan, il super tifone Ragasa si abbatte con potenza, danni e allagamenti, il Video

Il super tifone Ragasa devasta le Filippine. 3 morti; Cronaca meteo. Super tifone Ragasa: il ciclone più potente del 2025 devasta Filippine e Taiwan - Video; Il Super Tifone Ragasa devasta il nord delle Filippine e scatena allerte in tutta la regione.

Ragasa fa paura. Cina e Hong Kong pronti all'impatto del super tifone: trasporti e affari in tilt - Voli sospesi, imprese chiuse, una rete logistica paralizzata: il costo economico potrebbe essere altissimo

Il tifone Ragasa su Taiwan, 14 morti e almeno 124 dispersi: persone intrappolate e ponti spazzati via - Il super tifone Ragasa ha causato finora 14 morti e 18 feriti nel suo passaggio su Taiwan, con il numero dei dispersi aggiornato a quota 124.