Bologna, 24 settembre 2025 – Quell'edizione del 2017 fu davvero strepitosa al Biografilm. Arrivarono Pierce Brosnan, Peter Greenaway, Piera Degli Esposti, Gloria Steinem, Raffaele Pisu e addirittura Francis Ford Coppola con la moglie Eleanor per una master class. e poi una delle ultime dive del cinema italiano, Claudia Cardinale. Di colpi così belli il festival bolognese ne ha fatti tanti altri, ma quella volta pareva che la città avesse davvero due dimensioni, il cinema del reale, il sogno del cinema. Con la Cardinale che arrivò canticchiando ' Domenica è sempre domenica ', catapultando tutti in un giugno d'altri tempi, così soave.

© Ilrestodelcarlino.it - Il sorriso di Claudia Cardinale sotto le Torri