Il sorriso di Claudia Cardinale sotto le Torri

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 24 settembre 2025 – Quell’edizione del 2017 fu davvero strepitosa al Biografilm. Arrivarono Pierce Brosnan, Peter Greenaway, Piera Degli Esposti, Gloria Steinem, Raffaele Pisu e addirittura Francis Ford Coppola con la moglie Eleanor per una master class. e poi una delle ultime dive del cinema italiano, Claudia Cardinale. Di colpi così belli il festival bolognese ne ha fatti tanti altri, ma quella volta pareva che la città avesse davvero due dimensioni, il cinema del reale, il sogno del cinema. Con la Cardinale che arrivò canticchiando ‘ Domenica è sempre domenica ’, catapultando tutti in un giugno d’altri tempi, così soave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il sorriso di claudia cardinale sotto le torri

© Ilrestodelcarlino.it - Il sorriso di Claudia Cardinale sotto le Torri

In questa notizia si parla di: sorriso - claudia

Il sorriso di Claudia Cardinale sotto le Torri; Quel sorriso di Claudia Cardinale che rimarrà per sempre al Museo del Cinema di Torino; Lina Sastri, 'il sorriso di Cardinale ha illuminato il cinema'.

sorriso claudia cardinale sottoIl sorriso di Claudia Cardinale sotto le Torri - L’attrice venne a Bologna nel 2017 al Biografilm insieme a Raffaele Pisu: i due avevano appena girato ’Nobili Bugie’ di Antonio Pisu ... msn.com scrive

sorriso claudia cardinale sottoClaudia Cardinale, il ricordo di chi la conosceva: da Vasco Rossi a Carla Bruni - Da Vasco Rossi a Roby Facchinetti, fino a Myrta Merlino ed Ezio Greggio: il ricordo social di chi ha conosciuto Claudia Cardinale ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Sorriso Claudia Cardinale Sotto