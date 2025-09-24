Allarme a palazzo Albornoz per il silenzio da parte di Anas sul lotto zero, un’opera attesa da decenni a Cesena che servirebbe a collegare l’uscita della secante, dove finisce fino alla via Emilia, in particolare vicino alla frazione di Diegaro, andando a costituire una fondamentale alternativa per alleggerire il traffico su vie urbane, specie nella zona di San Cristoforo, dove ci sono problemi di sicurezza, traffico pesante e incidenti. Il sindaco Enzo Lattuca torna alla carica rivolgendosi ad Anas e chiedendo di ricevere aggiornamenti ufficiali in merito allo stato di avanzamento della progettazione del lotto zero della SS726 ‘secante’, che definisce "opera strategica per la viabilità e la sicurezza del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco scrive ad Anas: "Se non si fa la rotatoria va interrotta la secante"