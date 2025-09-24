Il sindaco Giordani al premier Meloni | Tuteliamo i volontari della Global Sumud Flotilla

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla luce del vile attacco subito nelle acque di Creta dalla Global Sumud Flotilla il sindaco di Padova Sergio Giordani ha scritto al presidente del consiglio Giorgia Meloni una missiva per ribadire l'impegno dell'amministrazione comunale a favore della pace e della necessità di un supporto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

