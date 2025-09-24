Il sindaco di Betlemme dal Papa | L’ho invitato in Palestina mi ha detto che ha Gaza nel cuore

Il primo cittadino all’udienza generale: “Senza pellegrini i cristiani se ne vanno e la più antica comunità cristiana diventa un museo”. Meloni e il riconoscimento dello Stato palestinese? “Neanche noi vogliamo i terroristi, riconoscerlo ora è la cosa giusta da fare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

